Non solo Pogba e Di Maria, la Juventus cambia marcia sul mercato ed è intenzionata a dare a Massimiliano Allegri quello di cui ha bisogno, già dai primi giorni di ritiro. Si accelera, quindi, e uno dei nomi saliti in cima alla lista dei desideri è quello di Nahuel Molina, terzino destro – ma all’occorrenza anche quinto di centrocampo o mezzala -, di proprietà dell’Udinese. Proprio lui, al centro delle discussioni avvenute a Londra con i Pozzo, nel primo viaggio inglese di Federico Cherubini.



Come riporta Tuttosport, il club friulano è da sempre bottega cara e per Molina richiede una cifra intorno ai 25-30 milioni. Cifra che la Juventus non è intenzionata a spendere, ma: “Il puzzle è agli inizi, però è segnalata in crescita la volontà di portarlo a termine. Non sarà una questione di pochi giorni. Ma l’impressione, stando a quanto filtra dagli ambienti del mercato, è che le possibilità di arrivare alla fumata bianca siano ogni volta più alte. Grazie soprattutto al feeling tra Udinese e Juventus”. Ad abbassare i costi dell’operazione, una possibile contropartita tecnica, con i friulani interessati a Filippo Ranocchia di cui, però, la Juventus non vuole perdere il controllo. Se ne parla, se ne riparlerà, la trattativa è ancora lontana dalla sua conclusione, ma l’accelerata c’è stata e l’ottimismo non manca.