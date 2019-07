De Ligt alla Juve è ufficiale. L'olandese avrà una clausola rescissoria a partire dal terzo anno ma come riporta Il Corriere dello Sport, tale clausola si alzerà a seconda delle vittorie della Juventus in questi anni. Più i bianconeri vinceranno e più la clausola rescissoria si alzerà. Così i bianconeri potranno tutelarsi in caso di assalto di club ricchissimi come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco che erano stati accostati al calciatore prima che i bianconeri si tuffassero su De Ligt trovando l'accordo con il calciatore.



COME EMRE CAN - La Juventus, sulle clausole rescissorie, ha cambiato idea. Durante l'era Marotta, i bianconeri non erano propensi ad utilizzarle per i propri calciatori, Emre Can però ha aperto una nuova era. Il tedesco, infatti, ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel suo contratto ma attivabile solo dopo il secondo anno. Lo stesso vale per De Ligt la cui clausola vale però 150 milioni. Emre Can è arrivato a Torino a 0 mentre il costo del cartellino di De Ligt è di 75 milioni di euro pagabili in cinque anni.