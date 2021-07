Il vice Szczesny potrebbe non arrivare dal mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport infatti la Juventus sta pensando a una soluzione interna rappresentata da, appena rientrato dal prestito al Genoa e che il club vorrebbe cedere solo a parametro zero. Al momento non sono arrivate proposte con questa modalità, e per questo la Juve sta pensando di tenerlo in rosa per sostituire Buffon.