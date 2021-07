L'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare il futuro di. Il terzino rientrato dal prestito al Lione è in uscita dalla Juventus ma è uno dei pupilli dell'allenatore, che l'ha avuto prima al Milan e poi a Torino. La Repubblica racconta che la duttilità è una delle caratteristiche di De Sciglio che piace di più a Max, e adesso una sua partenza non è più scontata: Allegri lo valuterà durante il ritiro e ne parlerà con la società, per decidere di comune accordo se tenerlo in rosa o trovargli una nuova sistemazione.