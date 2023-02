Dentro o fuori. Domani allo Stadium la Juventus si gioca un pezzo importante di stagione e di uno dei due trofei che può ambire a vincere: la Coppa Italia. Di fronte ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, battuta 3-0 a novembre e un appuntamento da non fallire. La Juve, però, potrà contare sul rientro di Federico Chiesa, per la prima volta insieme anche a Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Per il primo previsto uno spezzone, per il secondo anche una chance per partire dal primo minuto.