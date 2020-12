2









La Juve cala il jolly per il mercato. In vista della sessione di gennaio, i bianconeri 'mandano avanti' Cristiano Ronaldo per provare a convincere Marcelo a trasferirsi a Torino. Secondo mercadodabola.net è questa la strategia della società pronta ad accogliere un altro giocatore da Madrid. Il terzino brasiliano è in uscita dalle Merengues, nelle scorse sessioni di mercato era già stato accostato alla Juventus che è alla ricerca di un giocatore in quella zona per far rifiatare Alex Sandro. L'unica alternativa di ruolo, ad oggi, è il classe '99 Frabotta.