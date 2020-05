Juve-Pjanic: prove di addio.c'è quella che i bianconeri si separeranno dal centrocampista bosniaco che ieri ha postato un messaggio interlocutorio sul suo destino:, ha scritto il centrocampista bosniaco condividendo una foto in cui guarda avanti, quasi come a scrutare l'orizzonte per capire i nuovi scenari. Anche lui, come la Juve, ha le idee chiare. Vuole giocare al Barcellona mentre Chelsea e PSG sarebbero destinazioni meno gradite. I bianconeri dal canto loro sono pronti ad accontentarlo solo nel caso in cui i catalani spediscano a Torino Arthur.Ci sono altri indizi che fanno capire comePochi giorni fa è uscita su Repubblica un'indiscrezione secondo cui l'ex Roma avrebbe chiuso con società e compagni. Una bomba in piena regola che non è stata smentita e anche se Pjanic non ha rotto totalmente con lo spogliatoioDalla Continassa, inoltre, filtra la volontà di volerlo cedere. Se non al Barcellona in cambio di Arthur,e dare la possibilità alla Juve di mettere a bilancio una corposa plusvalenza.Molti tifosi sono divisi sul destino di Mire. Come sulle sue prestazioni. Sui social in tanti gli chiedono di non partire, altri invece sembrano pronti a fargli le valigie per spedirlo altrove. Di certo Mire è uno dei grandi capri espiatori del tifo bianconero quando le cose non vanno come dovrebbero. Per la Juve ha dato tanto e tanto, siamo certi, continuerà a dare, fino alla fine della stagione. Poi l'addio sarà praticamente inevitabile. Tre indizi fanno una prova.