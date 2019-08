Il traffico in estate: un classico. Solo che stavolta te lo trovi davanti pure sul calciomercato. Bollino rosso, come sottolinea il Corriere dello Sport: davanti a tutti c'è Mauro Icardi, ma soprattutto c'è la Juventus, che prova a trattenere all'Inter il centravanti ancora un po'. Prima di sferrare l'attacco decisivo.



LUNEDI' - Poi però ci sono anche le volontà di Mauro (quella di andar via, praticamente subito), e quella dell'Inter, che proprio alla Juve non vuole darlo. Marotta ha fatto una valutazione di 75 milioni per l'argentino, nonostante sia fuori dal progetto. E ha trovato chi è disposto ad arrivare a quella cifra: la Roma, sì. Che dentro inserirebbe Dzeko e che farebbe felice tutti.



DYBALA - Tutti, tranne la Juve. Ma per entrare in corsa, Paratici deve vendere due tra Higuain, Dybala e Mandzukic. Missione complicata, anche perché il Psg del post Neymar non è sicuro che vada sull'argentino. Ecco perché il capo dell'area sportiva bianconera parte indietro.