La Juventus ha bloccato Enzo Barrenechea. Paratici e il resto della dirigenza, infatti, si sono da tempo assicurati il futuro del giovane talento argentino, che ora è vicino alla svolta. Il 18enne del Newell's Old Boys, club con cui i bianconeri hanno già un accordo fatto, è pronto a prendere il passaporto comunitario. La Juve, così, potrebbe portarlo a Torino, avendo già definito l'intesa tra le parti. Poi, come riporta Goal, se non dovessero emergere intoppi della ultim'ora, si aprirà al prestito.



DI CHI SI TRATTA - Centrocampista classe 2001 è un misto di corsa e tecnica, quantità e qualità, con un futuro roseo davanti a sè. Ecco perché il Newell's Old Boys ha creduto in lui ed ecco perché la Juve ne segue attentamente il presente, con un occhio puntato al futuro. A tutto ciò va aggiunto il grande temperamento e la personalità. Così, la Juve ha deciso di bloccarlo e, una volta diventato comunitario, di portarlo in Italia.