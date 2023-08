. A lanciare la bomba di mercato è Fabrizio Romano, secondo cui laha già raggiunto un accordo con il talentuoso attaccante classe 2005 per ilfino a giugno 2027, nonostante il suo contratto attuale fosse in scadenza tra due anni. Una scelta chiara, insomma, quella della Vecchia Signora, che evidentemente ha deciso di puntare con convinzione sul giovane turco che Massimiliano Allegri ha fatto esordire in Serie A alla prima giornata di campionato contro l'Udinese, per poi concedergli qualche minuto anche in casa contro il Bologna.- A Kenan, del resto, è bastata l'esperienza in Primavera - con qualche passaggio in Next Gen - per mettere in mostra tutto il suo talento, che la Juve non vuole farsi scappare. Yildiz sarà blindato, anche per metterlo al riparo dalle sirene delle big europee che gli hanno già puntato gli occhi addosso. La firma potrebbe arrivare già domani, per un rinnovo che è solo un punto di partenza.