La Juve torna a vincere dopo il passo falso fatto in Europa League contro il Nantes e questa volta a farne è stato Lo Spezia. La gara del Picco, infatti, non ha mai avuto storia, con Madama che ha controllato in lungo e in largo le manovre di gioco, domando sempre gli avversari.PRIMO TEMPO - La prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 0-1, firmato dal colpo di testa di Moise Kean, servito ottimamente dal cross di un Kostic che fino a quel momento sembrava un pò fuori dagli schemi. Così come sono apparsi sottotono Paredes e Cuadrado, tolti entrambi da Allegri al termine dei primi 45 minuti.SVOLTA DI MARIA - Nella ripresa la musica non cambia, anzi, a cambiare sono proprio le melodie con cui i bianconeri provano a mettere in cassaforte il risultato e a suonare il 'piffero magico' è stato ancora una volta Angel Di Maria. Il Fideo ha fatto il suo ingresso in campo dopo circa 10 minuti dall'inizio del secondo tempo, dando sin dai primi tocchi l'impressione di non essere mai stato escluso dalla gara. La conferma arriva nel gol che mette a segno, autentico capolavoro che racchiude e descrive in minima parte le sue infinite qualità. Termina dunque così la trasferta in terra ligure per la Vecchia Signora, che da domani dovrà tornare a pensare alla sfida di ritorno contro il Nantes.