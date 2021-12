La Juventus ha ripreso il famoso "filotto".(tranne quando Bonucci è un po' morbido ad allontanare il pallone e Svanberg sfiora il pari in rovesciata). Una gestione autorevole del match contro la formazione di Mihajlovic, che classifica alla mano è di una spanna superiore rispetto ai Venezia e alle Salernitane.Un tempo si usava questa espressione per indicare le vittorie per 2-0 con un gol per tempo. Emblema di buona gestione senza strafare. Per la prima Juve di Allegri una gara vinta come oggi nella nebbia del Dall'Ara sarebbe stata ordinaria amministrazione, oggi applaudiamo quasi al miracolo. Ecco, una delle chiavi di (s)volta starà lì: renderla non un'eccezione bensì la routine! Questa la prima base per tornare una grandissima.