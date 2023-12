Labatte i Ferragnez e no, ovviamente, non parliamo di campo. La crescita social del club bianconero é inarrestabile e a fare una fotografia dell'anno 2023 é la società di comunicazione e strategia digitale DeRev.Nel 2023 il post su Instagram con maggiori interazioni é dell'influencer Khaby Lame, al secondo posto c'è Vogue Italia. Al terzo e quarto posto c'è larispettivamente con un dribbling dicon 2 milioni e 657 mila interazioni e un aggancio al volo dicon 2 milioni e 522 mila interazioni. Solo al quinto posto, sotto il club bianconero, il primo post in classifica dei "Ferragnez", dall'account di Chiara Ferragni.Per quel che riguarda Facebook, invece, il post con più interazioni é il saluto di Alessandroa GianlucaLe parole di Roberto Esposito, ceo di DeRev, riportate dal Corriere: "L’analisi mostra uno sparuto gruppo di autori che si spartisce le prime 100 posizioni, sia su Facebook che su Instagram: tra questi ci sono Italia's Got Talent, Vogue, Juventus, Ferragni, Bulgari, Fedez, Valentino, Gucci ed Elisabetta Franchi".