Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Primocanale, queste le sue parole sulla sfida di domani alla Sampdoria.



CHIELLINI - "Si dovrà disputare una partita sopra la media per spuntarla domani. La Sampdoria è una squadra tosta che sa come mettere in difficoltà gli avversari. Affronteremo una formazione che può contare su ottimi giocatori e soprattutto su un tifo strepitoso che rende ogni partita uno scontro emozionante e passionale. Hanno un gran bisogno di punti. È una sfida stimolante su un campo difficile, peccato non poterla giocare".