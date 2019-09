L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul bilancio della Juventus: "Incremento del botteghino (da 56,4 a 70,7 milioni) e del settore commerciale (da 114,7 a 152,9, col boom del merchandising, da 27,8 a 44 milioni) e si riverbera sul futuro: quest’anno Adidas porterà oltre 10 milioni in più, si è in attesa del rinnovo con Jeep, sono liberi gli spazi del retromaglia e del kit d’allenamento e si punta sulle partnership regionali (aperto l’ufficio a Hong Kong). Per ora, tuttavia, i costi crescono di più dei ricavi: gli stipendi sono passati da 259 a 327,8 milioni, gli ammortamenti da 108 a 149,4 milioni".