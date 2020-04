La Juventus augura a tutti i suoi follower un buon lunedì attraverso un post Instagram, con la foto di un determinato Demiral. Didascalia dell’immagine: “Fare il pieno di motivazioni”. Il difensore bianconero ha lavorato e sta lavorando costantemente per tornare in forma dopo la rottura del crociato. Nella drammaticità dovuta all’emergenza causata dal coronavirus, il turco può sperare in un clamoroso ritorno in campo una volta riprese le attività. In fin dei conti, a giugno saranno passati sei mesi dall’infortunio, ovvero il tempo necessario stabilito dal programma di recupero. Demiral ha fissato l’obbiettivo, ‘fare il pieno’ per calpestare al più presto il prato dello Stadium.