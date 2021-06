"Le ultime due stagioni sono state complicatissimi e frustranti. Non solo a livello fisico, ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. Qui invece ho un team che mi segue passo per passo e sono contento perché mi capiscono, sanno di cosa ho bisogno e cosa serve per il mio fisico. Alcune volte, purtroppo, anche quando un giocatore avrebbe bisogno di più attenzioni le squadre continuano a funzionare sempre nello stesso modo. Ora ho le persone giuste intorno a me, poi farò di tutto per andare in un club dove mi possa trovare bene e avere di nuovo fiducia".Così ha parlato Aaronin una lunga intervista pubblicata stamattina (QUI quella completa) , raccontando tutta la sua frustrazione e non nascondendo il possibile addio estivo. Il gallese si è sfogato e i tifosi hanno fatto lo stesso dopo i due anni complessi e senza squilli, anzi con molti infortuni.