La dirigenza della Juve si muove su un doppio binario per il mercato invernale, che a breve aprirà. Da una parte, il centrocampista, rinforzo "obbligatorio" vista la situazione della rosa bianconera. Dall'altra, si lavora per il colpo anche offensivo. In particolare un esterno che possa permettere ad Allegri di cambiare anche modulo eventualmente. La Juve, non ha mollato la pista che porta a Sancho del Manchester United. Si attende una risposta per il giocatore inglese ma il Borussia Dortmund, sua ex squadra, sembra avere argomenti più convincenti.