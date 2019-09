Maurizio Sarri non ha ricordi felici nelle sue ultime apparizioni al Franchi, e tantomeno ne ha nell'albergo che ha sempre scelto con le sue ultime due squadre italiane, Empoli e Napoli. Zero vittorie, tre pareggi e una sconfitta, oltre all'ormai famoso "scudetto perso in albergo", nell'immediata vigilia di un Fiorentina-Napoli poi finito 3-0 per i viola con tripletta di Simeone. Una sconfitta che di fatto fece inchinare i partenopei alla Juve. Ora, da tecnico bianconero, non ha voluto correre rischi e rivivere incubi. Per questo, ha chiesto alla società di cambiare hotel in vista della delicata partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina. La Juve, sempre per non rischiare nulla, ha accolto la richiesta del tecnico.