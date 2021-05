In caso di separazione con Pirlo, la panchina della Juventus si divide tra: il primo, come vi stiamo raccontando da giorni, potrebbe lasciare il Real Madrid con il quale avrà un colloquio nella giornata di domani; l'allenatore dell'Atalanta invece è un profilo che conosce bene l'ambiente Juve per aver allenato in passato la Primavera bianconera conquistando anche un Torneo di Viareggio.Ma come sarebbe la loro Juve? QUI abbiamo ipotizzato quella di Gasperini, con Zidane pensiamo ci possa essereche potrebbe essere sacrificato sul mercato per confermare invece Cristiano Ronaldo, che ritroverebbe Zizou dopo l'esperienza insieme a Madrid.