Per volare, laha bisogno di lui. Anche soltanto per una questione numerica considerando che, salvo aiuti anticipati dal mercato, per il debutto contro ilsarà l'unico centravanti di ruolo a disposizione, senza nessun ricambio in panchina. Dopo la pubalgia che lo aveva condizionato sul finale della scorsa stagione e che ha cercato di lasciarsi alle spalle nella prima parte d'estate,: lo si è visto nei minuti giocati negli Stati Uniti contro il Real Madrid ma anche giovedì a Villar Perosa, dove si è presentato con tanta voglia ma in una condizione non ottimale, che non gli ha consentito di accendersi come avrebbe voluto e di trovare il gol.. Come scrive Il Corriere dello Sport, il percorso verso la brillantezza è a un buon punto e proseguirà nei nove giorni che mancano all'inizio del campionato. Domani sera poi ( salvo cancellazione ), gli occhi saranno tutti per lui a Tel Aviv, dove la Juve è attesa da un test probante contro l'che potrebbe aiutarlo a ritrovare le sensazioni abituali e magari anche il gol. La speranza, al di là dell'esito dell'amichevole in Israele, è che il serbo possa tornare al 100% il prima possibile, anche perché il calendario non concede margini e i bianconeri non possono permettersi una partenza al rallentatore come lo scorso anno. In attesa di rinforzi, dunque, Massimilianopunta tutto su Vlahovic e Angel. Che da parte sua, intanto, promette già decisamente bene.