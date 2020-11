L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su Rodrigo Bentancur, che non ha sfigurato contro la Lazio ma da cui Pirlo si aspetta di più: “Infine Bentancur, giovane veterano atteso da tempo alla consacrazione. L’anno con Sarri e la confusione sul suo ruolo effettivo (troppi ruoli?) non gli ha fatto bene. Per noi resta una mezzala: meno incursioni e più geometrie di Rabiot, meno palleggio e più gestione di Arthur, meno dinamismo e più tattica di McKennie. Non se l’è cavata male da pivot con la Lazio ma ha avuto tanta libertà. Avrebbe bisogno di un play alle spalle (a tre) o al fianco (a due): ma un play la Juve non ce l’ha”.