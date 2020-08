La Juve non molla un centimetro su Nicolò Zaniolo: è lì, pronta a intervenire se la Roma decidesse di cederlo. O meglio, se fosse costretta: a Trigoria infatti hanno bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio, ma la società giallorossa vorrebbe prima vendere altri giocatori senza dover sacrificare Zaniolo. La Roma vuole costruire la squadra del futuro intorno a Nicolò, pallino di Paratici e obiettivo della Juve per il prossimo mercato. I bianconeri sono alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi.