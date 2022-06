Alla Juve certamente non potranno ritrovarsi, perchè l'argentino è ormai destinato altrove. In vacanza, però, è tutta un'altra storia. Ed ecco quindi che Instagram racconta di un'altra reunion a tinte (ex) bianconere, quella tra le splendide Zulay e Oriana, compagne rispettivamente di Paul Pogba e Paulo Dybala: le due ragazze si stanno godendo qualche giorno di relax e divertimento a Miami insieme ai loro fidanzati, in attesa di capire dove i due giocatori le porteranno nel prossimo futuro. Con loro, in un video registrato durante un party in discoteca e subito diffuso sui social, anche Isabelle, moglie dell'ex Juve Blaise Matuidi.