Tra i tanti temi affrontati da Cristianoin conferenza stampa, non poteva mancare quello legato a Paul. Il centrocampista francese, infatti, da quando ha fatto il suo ritorno alla Continassa non è mai riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto, ma soprattutto come avrebbero voluto i tifosi, molti dei quali ancora fiduciosi sul suo recupero totale della forma. Così come è fiduciosa la Juventus, che a detta di Giuntoli, 'aspetta' calorosamente il suo rientro in campo.- Sarà il Polpo, infatti, ae anelle varie battaglie, facendo da guida per i più giovani e a improvvisarsi leader indiscusso con i 'senatori' dello spogliatoio. Ed è stato proprio questo il termine utilizzato da Giuntoli nella conferenza stampa odierna, che ha parlato di Pogba come una vera e propriasu cui tutta la società scommette con la massima fiducia: "la situazione mi sembra chiara, arriva da un'annata travagliata., lo aspettiamo, per noi è. Ha qualità, già esperienza. E' già tanti anni che è qua.". Ora tocca a Pogba dimostrare di essere fondamentale.