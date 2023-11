Il 26 novembre, giorno di Juve-Inter, uno dei protagonisti attesi èil calciatore armeno più forte di sempre, titolarissimo nella squadra di Simone Inzaghi. Nel mentre però, la Juventus studierà con attenzione colui che è considerato in patria l'erede di Mkhitaryan, ovveroclasse 2000 del Krasndorar, già autore di sette gol e tre assist nel campionato russo. Capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica, dare uno strappo nell’ultima mezzora, queste le caratteristiche del giocatore che stanno stuzzicando la dirigenza bianconera.Messo sul mercato, di fatto, Samuel Iling Jr perché ritenuto sacrificabile con l’intento di fare cassa, la Juventus, scrive Tuttosport, non ha perso di vista la possibilità di rinforzarsi, magari già a gennaio, con un elemento offensivo. Berardi sembra un obiettivo troppo costoso allo stato attuale mentre Spertysan rappresenterebbe un investimento per il futuro. Allegri preferirebbe giocatori già pronti per dare una mano fin da subito ma la dirigenza deve anche pensare ad anticipare la concorrenza per colpi che possono diventare decisivi in Serie A; Giuntoli lo aveva già fatto al Napoli con Kvaratskhelia. I bianconeri, si legge,Nel frattempo oggi pomeriggio, a Yerevan, gli 007 juventini non perderanno di vista il trequartista del Krasnodar nella sfida tra Armenia e Galles valida per le qualificazioni al prossimo Europeo.