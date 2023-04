"Una volta si diceva che l'Europa non è l'Italia. In Italia fai il bello, in Europa prendi mazzate. Era il caso, soprattutto, della Juventus. Oggi perde anche con il Sassuolo e aspetta mercoledì per provare a rientrare in corsa Champions", le parole di Michele Criscitiello dopo la prestazione negativa dei bianconeri al Mapei Stadium. Il riferimento del giornalista è alla sentenza del Coni che ci sarà il 19 aprile e che può restituire i 15 punti alla Juve.