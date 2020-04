Con il prolungamento della stagione sportiva promosso dalla Figc, in seguito alla pandemia coronavirus che ha bloccato la stagione per due mesi - e più, in attesa della ripresa - cambiano i parametri per le scadenze dei prestiti. Così, non sarà più il 30 giugno, ma il 2 agosto la data "X" per la chiusura dell'annata: la Juventus, quindi, abbraccerà Dejan Kulusevski - prestato al Parma dopo averlo acquistato - solo al termine del campionato di Serie A.