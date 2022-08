"Laaspetta e non vede l'ora che mammadica sì". Può essere riassunta semplicemente così la situazione attuale relativa ad Adrien, che comunque lunedì non sarà della partita contro il Sassuolo a causa di un turno di squalifica da scontare per il giallo rimediato sotto diffida nell'ultima giornata di campionato. Come scrive Calciomercato.com, ilpunta a trovare un accordo con il giocatore (e la madre-agente) il prima possibile, per permettere a Erikdi averlo a disposizione la prossima settimana: la richiesta è di 10 milioni di euro netti con i bonus, oltre a una ricca commissione, sostanzialmente la stessa che si stava studiando in vista del 2023, quando il francese senza rinnovo di contratto si sarebbe liberato a zero dalla Juve. Juve che, intanto, ha già una base d'intesa con i Red Devils, su una cifra vicina ai 15 milioni di sterline. Filtra ottimismo, dunque, con la Vecchia Signora che già pregusta l'assalto a Leandro