Jeremie Boga è uno dei giocatori seguiti con attenzione dalla Juventus. Se dovessero partire sia Douglas Costa che Bernardeschi, infatti, a destra oltre a Kulusevski servirebbe un altro rinforzo e l'esterno del Sassuolo è uno dei nomi nella lista di Paratici. Juve ma non solo però sul talento classe '97, per il quale nei giorni scorsi il Napoli ha fatto un'offerta di 30 milioni più altri 5 di bonus, eliminando dalla trattativa Younes non gradito ai neroverdi. La risposta del Sassuolo però è stata negativa, il club ha fatto sapere che non tratterà proposte sotto i 40 milioni di euro. E anche la Juve, è avvertita.