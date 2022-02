3









La Juve aspetta Paulo Dybala. Mai come ora la squadra bianconera avrebbe bisogno del suo numero 10, il giocatore in grado di "accendere la luce" e innescare Dusan Vlahovic (o Alvaro Morata), completando così un tridente che senza di lui non è lo stesso. La Joya, però, non ci sarà nemmeno a Empoli. Lo ha confermato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, ma era già ben chiaro questa mattina: "L'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra rimediata nel derby di venerdì scorso ha imposto uno stop di una decina di giorni, la prossima settimana tornerà gradualmente in gruppo, più Spezia (6 marzo) che Fiorentina in Coppa Italia (2 marzo) per lui", scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Nel frattempo il tecnico livornese dovrà trovare un'alternativa, senza particolari alternative. Perchè attualmente gli attaccanti a disposizione sono rimasti pochi: c'è Moise Kean, che potrebbe partire titolare domani al fianco di uno tra Dusan Vlahovic e Alvaro Morara, o il jolly Juan Cuadrado, sempre pronto a seconda delle necessità. Gli uomini sono contati, ma qualcuno in campo dovrà pur andarci. Sperando che Paulo Dybala torni presto, almeno per il 6 marzo.