La Juve aspetta Douglas Luiz: come sarà gestito da qui in avanti

Piano di recupero: Tudor lo gestisce con cautela

La stagione diallafinora è stata un’incognita, condizionata da numerosi problemi fisici. L’ultimo stop risale allo scorso febbraio, quando il brasiliano, dopo appena venti minuti in campo contro il Cagliari, ha rimediato un affaticamento al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare gli ultimi cinque match tra Coppa Italia e campionato.L’ex, che sarebbe dovuto essere un pilastro del centrocampo bianconero, si è trovato invece a fare i conti con una serie di infortuni muscolari che hanno minato la sua continuità. I numeri parlano chiaro: ha già superato il numero di partite saltate per infortunio rispetto all’intera sua carriera precedente; ha preso parte a poco più della metà delle gare stagionali. E il suo utilizzo è stato altalenante, senza mai trovare il ritmo giusto.Vista la fragilità muscolare dimostrata in questa stagione, laintende procedere con estrema prudenza nel suo recupero. Igore lo staff medico adotteranno una gestione mirata per evitare ulteriori ricadute e provare a riportarlo in condizione ottimale.Il tecnico croato avrà a disposizione otto partite per valutarlo e capire se può diventare un’alternativa credibile alla coppia di centrocampoOltre al finale di stagione, c’è un obiettivo più grande all’orizzonte: il Mondiale per Club del 2025. Lavuole arrivarci con una rosa competitiva e, se riuscirà a ritrovare la miglior condizione, potrebbe rappresentare una pedina importante per affrontare la competizione.Il tempo per rilanciarsi c’è, ma persarà fondamentale riuscire a lasciarsi alle spalle i problemi fisici e dimostrare di essere il centrocampista di valore che la Juventus ha voluto fortemente.