La Juventus aspetta, ma non lo farà molto a lungo. La dirigenza bianconera ha individuato in lui l'uomo giusto per classe, esperienza, carisma, mentalità vincente, uno per cui vale la pena attendere, ma non troppo. A causa del Mondiale in programma a novembre e dicembre, la Serie A vedrà ben 4 giornate ad agosto e perciò l'obiettivo bianconero è dare ad Allegri una squadra pronta subito, anche prima dell'inizio del ritiro, fissato al 4 luglio. Angel Di Maria è il nome preferito, anche se la distanza ancora rimane Ideale per valore assoluto, per caratteristiche perfette per esaltare Dusan Vlahovic, per personalità ed esperienza, presto si potrebbe superare anche lo scoglio del solo anno che vuole trascorrere in Europa prima del ritorno in Argentina.



PROPOSTA - La Juve, spiega Tuttosport, prova ad andare oltre e gli ha presentato una proposta da circa 7 milioni annui, che impedisce di beneficiare del decreto crescita e costerà dunque al club 13,5 milioni lordi, al netto di possibili conteggi sugli anni fiscali, come raccontato ieri. Un'offerta che non cambierà e alla quale la Juventus attende una risposta in qualche giorno, non di più.