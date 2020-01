Accoglienza di fuoco per la Juve e per Maurizio Sarri a Napoli. La squadra bianconera è sbarcata poco fa all’aereoporto di Capodichino, per poi dirigersi al Grand Hotel Parker's, in corso Vittorio Emanuele, pieno centro di Napoli. Domani è la sera di Napoli-Juve, ma la vigilia non sarà semplice per i campioni d’Italia.



All’arrivo in hotel, infatti, come riportato da Calciomercato.com, la Juve ha trovato un folto numero di tifosi del Napoli in attesa. Non appena il pullman che trasportava la squadra è arrivato nei pressi dell’hotel, sono partiti insulti e cori in direzione dei bianconeri: “Munnezze”, “M…e”, “Latrine!”, “Lote”, alcuni degli epiteti rivolti dalla folla contro i giocatori della Juve. Per Sarri un mix tra: “Grande mister”, “Vai mister”, e insulti generici. Il viso del tecnico bianconero, che si intravede oltre il vetro del pullman, non tradisce emozioni. Problemi poi anche per il pullman, che sbatte sul marciapiede e sulle transenne nel tentativo di fare manovra per entrare nel parcheggio dell’hotel. Sarà una lunga notte per la Juve.