La Juventus di Maurizio Sarri è pronta a crescere, dapprima sul mercato e poi in campo, per arrivare più pronta che mai alla prossima stagione. Tuttosport mette in prima pagina proprio il nuovo allenatore bianconero, con un titolo emblematico: "W Sarri", con lo spogliatoio della Juventus che lo ha già accettato di buon grado. Il Corriere dello Sport, invece, sottolinea come Sarri possa essere garante del rispetto dei tifosi della Juventus nei confronti del Napoli: "Ci pensa Sarri". Dalla Spagna, intanto, si moltiplicano le voci che portano Paul Pogba al Real Madrid, anche se il Manchester United lo avrebbe blindato in ottica futura, così come fatto dal Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé. E, secondo il Sun in Inghilterra, il Real non è pronto a offrire più di 90 milioni di sterline, ovvero 60 in meno delle 150 richieste dallo United. Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.