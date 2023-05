. Se vogliamo, il problema è l’inizio. Forse neanche, perché i primi 20 minuti della Juventus erano stati piuttosto positivi con alcune occasioni pericolose create. Poi, la squadra bianconera sembrava aver alzato bandiera bianca, intontita e pronta ad andare al tappeto dopo i tanti colpi subìti nel corso degli ultimi mesi.e a dimostrarlo il nervosismo diin campo.. Lo deve al giovaneche ha ancora tutto da dimostrare e già tanto sta dimostrando. Lo devo all’indomabile: la sua stagione un’epica che in pochi mesi racchiude bassi e alti di un’intera carriera.Non lo deve ai suoi big, ai calciatori più attesi. Non lo deve ache fallisce più occasioni, che si innervosisce e lascia il campo visibilmente arrabbiato con Allegri. Non lo deve a, lontano parente del calciatore decisivo nella prima parte di Europa League.Falliscono i big che, probabilmente, hanno già alzato bandiera bianca e, chi lo sa, magari pensano già ad un futuro lontano da Torino. Sono decisivi gli outsider, chi ha ancora tutto da guadagnare e non si lascia condizionare da quello che gli succede intorno, perché non se lo può permettere.