La Juve ancora senza ds, chi c'è sulla lista di Comolli? Le ultime

La Juventus ha cominciato bene la sua avventura al Mondiale per Club, vincendo 5-0 contro l'Al-Ain. I bianconeri giocheranno ancora contro, con l'obiettivo di andare più in fondo possibile al torneo, come ha detto anche Igor Tudor. Nel frattempo, però, restano da risolvere diverse situazioni, tra cui quella del nuovo direttore sportivo.Due dei nomi circolati nelle scorse settimane,, sono usciti definitivamente dalla lista: il primo è stato confermato al Tolosa, il secondo è tornato ufficialmente allaproprio come ds. Il direttore generale Comolli aveva già annunciato di avere una figura in mente, ma nelle ultime settimane non sembrano esserci stati significativi passi in avanti sul prossimo direttore sportivo.

Sulla lista dei papabili restano. Tanti nomi e tante idee diverse, ma solo nelle prossime settimane si sbloccherà definitivamente la situazione, con Comolli che dovrà prendere decisioni importanti per la dirigenza bianconera.