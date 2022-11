Non poteva presentarsi alla sosta in maniera migliore la Juventus di Max Allegri, piazzatasi al terzo posto in classifica in solitaria, a sole due lunghezze da un Milan che fino ad un mese fa sembrava fuori dalla portata dei bianconeri. Ma questo è stato possibile grazie ad un filotto di vittorie consecutive che hanno riacceso le speranze e soprattutto riportato certezze in tutto l’ambiente. Certezze che erano state smarrite, ma che dal derby contro il Torino in poi sono cominciate ad arrivare una dietro l’altra e una di queste è senza ombra di dubbio la difesa, punto forte di una squadra che sembra impenetrabile, almeno in campionato.– Con il successo per 3-0 contro la Lazio infatti, la Juve ha messo a segno il suo sesto clean sheet consecutivo e chiudendo questa prima parte di stagione con appena. Questi dati la rendono la, alle spalle solo delche ha incassato 5 gol. E’ proprio questo forse, con 3 gare delle ultime 6 che sono state portate a casa di ‘corto muso’ e che dunque attribuiscono il peso maggiore alla retroguardia di Allegri. Segno di comeanche dal punto di vista mentale e lo si vede sia nelle fasi di chiusura, con letture di gioco anticipate e diagonali svolte alla perfezione. Ma anche dal modo in cui vengono impostate le azioni offensive, dove chi si assume il rischio della giocata sembra essere più tranquillo, sentendosi ‘coperto alle spalle’. Sia chiaro, bisognerà continuare a lavorare ancora molto per raggiungere la vetta, ma