Il conto alla rovescia delle ore che ci separano all'inizio del Derby d'Italia è partito da tempo e probabilmente, per le tifoserie di entrambe le squadra anche da diverse settimane. Non sappiamo a che tipo di match assisteremo ma quel che è certo è che l'adrenalina sarà alle stelle e un singolo passo falso potrebbe compromettere l'intera stagione per le due squadre. Al momento ci arriva meglio la Juve, reduce da ben 15 risultati utili consecutivi, al contrario dei nerazzurri che, hanno totalizzato appena 7 punti in altrettante partite.



PORTA INVIOLATA - Questi risultati però, sono frutto soprattutto delle poche reti subite dalla squadra di Massimiliano Allegri che, se fino all'arrivo di Vlahovic latitava di gol realizzati, l'unico problema che sembra non aver mai avuto e che ha tenuto a galla questa squadra sono state le prestazioni della retroguardia. Il malandato avvio di stagione di Szczesny e i numerosi infortuni che hanno colpito Bonucci e Chiellini non avevano incanalato la stagione nei giusti binari, ma l'enorme crescita dei singoli e di tutto il reparto ha letteralmente ribaltato dati e statistiche nei mesi successivi. Ad oggi infatti, la Vecchia Signora è la squadra ad aver totalizzato piu clean sheet in Serie A (13, come il Napoli), divenendo anche la seconda squadra a subire meno conclusioni verso la propria porta nel corso di una singola partita, con una media di 3,1 tiri per gara, alle spalle solo del Torino che raggiunge i 3 esatti. I frutti sono stati raccolti e i risultati si vedono, ora si aspetta solo la ciliegina sulla torta in estate e il puzzle è completo.