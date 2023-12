Dopo essere rimasta da sola in testa alla classifica per due giorni, la Juventus torna al secondo posto. L'Inter supera il Napoli 3-0 allo stadio Maradona e si porta a 35 punti, a più 2 sui bianconeri. In ottica qualificazione Champions la squadra di Allegri può sorridere perché allunga in classifica sul Napoli, ora distante 9 punti, così come la Roma. Nel prossimo turno, ci sarà proprio Juve-Napoli all'Allianz Stadium.