"C'è Juve-Napoli, dunque, allo Stadium. Si recupera finalmente la terza giornata d'andata. Che tante polemiche ha scatenato. Qualcuno ne voleva approfittare del 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per togliersi davanti Insigne e compagni. Ma alla fine ha prevalso la giustizia. L'Asl era in diritto di fermare gli azzurri diretti a Torino per evitare un cluster dopo le positività di Elmas e Zielinski. Il protocollo parla chiaro ma si è dovuto aspettare il Collegio di Garanzia del Coni per far capire a giudice sportivo e Corte Sportiva d'Appello che il Napoli non aveva colpe. In tanti hanno dimenticato che gli azzurri stavano andando alla grande ad inizio stagione e che di sicuro non avevano paura di affrontare i bianconeri. Gattuso, infatti, si è sempre rammaricato di non aver giocato perché avrebbe potuto avere la meglio e incassare il terzo successo consecutivo. Quindi, se proprio la vogliamo dire tutta è la Juventus che ha beneficiato del rinvio. Ma lasciamo perdere. Pensiamo all'attualità e ad una partita che può indirizzare senza dubbi la stagione di entrambe le formazioni. Sarà sicuramente un gran bel match sperando che non venga rovinato da qualche episodio arbitrale".



Dal Napolimania di Salvatore Caiazza, su calciomercato.com.