La Juventus lancia la sfida ai fan: “Fate la vostra Icon”. L’idea è un modo di coinvolgere i tifosi juventini, invitandoli a creare una personalissima versione del logo bianconero. “La tua Icon. Tu puoi dipingerla, scuoterla, sconvolgerla, scambiarla, potenziarla, cambiarla, riempirla, deformarla, modellarla, inciderla, romperla, mischiarla, torcerla, trasformarla, costruirla, illuminarla, colorarla, scioglierla, aggiustarla. Puoi fare quello che vuoi”. Insomma, giusto qualche azione per dare sfogo alla propria arte. Per fare tutto questo, il club ha postato su Twitter il link per accedere nell’area apposita.