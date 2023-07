La priorità per rinforzare il centrocampo in casa Juve si chiama Kessie. Il centrocampista del Barcellona è il profilo su cui i bianconeri vogliono affondare. Come racconta il Corriere dello Sport, c'è già una base d'intesa con i blaugrana per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10-15 milioni di euro. Manca ancora invece l'intesa con il giocatore.