Dalla Spagna fanno sapere che la Juventus si è messa sulle trace di Ousmane Dembelé. L'attaccante del Barcellona è entrato nel mirino dei bianconeri che, secondo quanto racconta Radio Catalunya, hanno già fatto una proposta al giocatore: cinque anni di contratto a 9 milioni di euro a stagione. Contratto in scadenza nel 2022 con il Barcellona, che già in passato aveva proposto Dembelé più volte alla Juventus. I bianconeri avevano sempre detto di no, ma ora ci provano per davvero.