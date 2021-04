Di sicuro in casac'è la totale convinzione che questa sia la cosa migliore per il club bianconero. E nel suo dividersi in molteplici ruoli, proprio la creazione della SuperLega è stata al centro dell'agenda di Andrea Agnelli per tutti questi ultimi mesi. Un fattore che forse ha influito anche nella deludente stagione della Juve, tra campionato e Champions. Perché provando a guardarsi indietro ora si può provare a far combaciare un po' di pezzi,Senza andare troppo indietro nel tempo ecco cheA Reggio Emilia, poi, Agnelli non sarebbe andato per impegni già programmati con Stellantis, pure la vigilia era inevitabilmente scivolata via senza che il numero uno bianconero potesse farsi sentire dalla squadra.È toccato a Fabio Paratici parlare dopo il ko con il Benevento, poi è arrivato pochi giorni dopo in raddoppio di marcatura l'intervento di Pavel Nedved a Dazn. Il caso Arthur-Dybala-McKennie è stato gestito alla Continassa sempre da Paratici e Nedved, due giorni dopo nel derby era ancora assente Agnelli che pure aveva incontrato Max Allegri a Forte dei Marmi. Infine, contro l'Atalanta c'è stata di nuovo una Juve senza Agnelli. Le ultime due vere fotografie da presidente in prima linea restano quindi il botta e risposta con Dybala sul tema rinnovo di contratto a dicembre, poi gli scontri verbali con Antonio Conte in Juve-Inter di Coppa Italia a inizio febbraio. Non può esserci sempre, è chiaro.