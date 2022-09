Primo tempo horror per la. Un buon inizio, pochi minuti, due spunti e poi la squadra bianconera è scomparsa dal campo. Prima la rete di Candreva e poi il rigore di Piatek per il 2 a 0 all'intervallo del match contro la Salernitana. In mezzo, poco e nulla da parte della compagine guidata da Allegri.Dopo l'1 a 0 lo Stadium - lontano dal tutto esaurito - ci ha provato a restare al fianco della squadra e, soprattutto dalla curva, si sono sentiti i cori di incitamento alla squadra.. Fischi che si sono trascinati anche al rientro della squadra bianconera in campo.