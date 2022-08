Quella di ieri a Villar Perosa è stata una giornata ricca di emozioni e che ha iniettato la giusta carica a tutta la squadra in vista dell'avvio della nuova stagione che, per Madama prenderà il via il 15 agosto, quando allo Stadium si presenterà il Sassuolo di Alessio Dionisi. Juve che deve ancora capire come e con chi affrontare i neroverdi, dato che l'emergenza a centrocampo ha rivoluzionato le idee di gioco predefinite di Massimiliano Allegri. La perdita più grave è sicuramente quella legata a Paul, il quale era pronto a dare un nuovo volto alla mediana bianconera ma che, sarà costretto a rimandare l'appuntamento almeno dopo la fine dei Mondiali.Proprio per questo bisognerà pensare a reinventare il centrocampo della Vecchia Signora, con il nome di Leandro Paredes che ad oggi sembra essere quello più accessibile. Ma una valida alternativa la Juve l'ha già e si chiamaprotagonista assoluto lo scorso anno con la neopromossa Cremonese e che, punta ad ottenere ulteriori conferme anche con la maglia della squadra che ha sempre tifato. I dubbi che trovavano spazio nella mente di Allegri sembrano infatti essersi dissolti in questo avvio di pre campionato, in cui Fagioligli addetti ai lavori e lo si è visto anche nell'ottima prova disputata nel test di ieri a Villar Perosa, dove forse è arrivata la. Ora resta solo da definire la situazione contrattuale, poi le chiavi del centrocampo verranno affidate al classe 2001.