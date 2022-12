La prova offerta contro il Rijeka ha convinto tutti, dai tifosi allo staff tecnico: sì, su Deansi può puntare e sì, la priorità è blindarlo per farlo rimanere alla. Come vi abbiamo raccontato ( QUI ), queste sono settimane calde per il rinnovo del centrale olande classe 2005 il cui attuale accordo con il club è in scadenza nel 2024. Poco meno di una settimana fa, l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera si sono incontrati per fare un piccolo passo in avanti, adesso, però, la volontà di Madama è si accelerare e chiudere quanto prima la questione.Per questo,