La Juventus è invischiata più che mai in una serrata corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Volendo considerare ormai l'Inter avviata verso lo scudetto, a 5 giornate alla fine di questa Serie A ci sono 5 squadre a contendersi tre posti. L'Atalanta è seconda in classifica a 68 punti, la Juve accompagnata da Napoli e Milan a 66, la Lazio a 61 ma con una partita in meno (il recupero col Torino). Quale sarebbe la situazione della Juve? I bianconeri hanno una situazione sfavorevole rispetto al Napoli (scontri diretti pari, peggior differenza reti complessiva), ma favorevole rispetto al Milan (scontro diretto favorevole all'andata e miglior differenza reti), quindi possiamo collocarla in quarta posizione. Ad oggi, la Champions non è perduta. Ma sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, dato che lo scontro diretto di ritorno coi rossoneri è in programma all'Allianz Stadium domenica 9 maggio alle 20:45.