Questa mattina, nel quartier generale della Continassa si è rivisto anche il centrocampista francese Adrien Rabiot, reduce dalla finale Mondiale persa contro l'Argentina. La Juve ha voluto accoglierlo in maniera particolare e lo ha fatto utilizzando la via dei social, dove ha postato il video in cui viene immortalato l'arrivo dell'ex Psg, accompagnato dal seguente messaggio.'Bentornato Adrien'.